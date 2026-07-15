Аргументы недели «Мораль, а не запреты»: почему мигранты бегут из одних регионов России в другие Почему в одних регионах приезжих хоть отбавляй, а в других их почти не встретишь? Где-то местные власти вводят суровые запреты на труд иностранцев, а где-то гости чувствуют себя полноправными хозяевами положения.
«Мораль, а не запреты»: почему мигранты бегут из одних регионов России в другие
Комментарии
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Владимир
Властям не надо зажимать русских, тогда восстановится существующая векам русская мораль.
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1 м.
Юрий Николаев
Почему так происходит? Да всё же предельно ясно. У руководителей субъектов которые лоббируют мигрантское движение и кормятся за счёт мигрантов, в этих регионах их и валом. А те руководители которые к зверям равнодушны или даже слегка враждебно относятся, там их мало или нет вообще. Вот и вся недолга!
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да потому , что от президента нет единого указа по жёсткой фильтрации так называемых " мигрантов " именно для губернаторов и ниже стоящей лестницы руководства . И наконец дайте им статус , не мигранты они . Мигранты были русские люди покидающие азиатские страны после их изгнания из республик без всяких на то привилегий . Наше государство тогда больше думало о себе чем о народе . Кто там в нём был , вспомните ? Одни враги государства
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1 м.
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