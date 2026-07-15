«Мораль, а не запреты»: почему мигранты бегут из одних регионов России в другие

Почему так происходит? Да всё же предельно ясно. У руководителей субъектов которые лоббируют мигрантское движение и кормятся за счёт мигрантов, в этих регионах их и валом. А те руководители которые к зверям равнодушны или даже слегка враждебно относятся, там их мало или нет вообще. Вот и вся недолга!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Да потому , что от президента нет единого указа по жёсткой фильтрации так называемых " мигрантов " именно для губернаторов и ниже стоящей лестницы руководства . И наконец дайте им статус , не мигранты они . Мигранты были русские люди покидающие азиатские страны после их изгнания из республик без всяких на то привилегий . Наше государство тогда больше думало о себе чем о народе . Кто там в нём был , вспомните ? Одни враги государства