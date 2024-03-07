Четверть россиян бесит склонность руководства дарить на праздники корпоративный мерч

Самыми уместными подарками к Восьмому марта в России стали цветы и сертификаты на покупки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти треть россиян не получают подарки в праздникам 23 Февраля и 8 Марта на работе.
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