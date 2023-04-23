Один из наиболее интересных и необычных смартфонов в среднем сегменте

Всем привет! Средний сегмент смартфонов недавно пополнился еще одним интересным устройством. В марте OPPO открыла продажи в России устройства под названием Reno8 T 5G.
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