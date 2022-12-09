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Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута, Энрике уволен из сборной Испании, возможное ужесточение лимита в РПЛ, Роналду хотел уехать из сборной Португалии и другие новости утра

1. Россия обменяла американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Договоренность была достигнута в последние 48 часов.

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