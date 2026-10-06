Марс заявил о тщательном контроле кормов для животных в России

Марс заявил о строгом контроле качества продукции в России. Компания гарантирует, что корма для животных проходят проверку на химические и микробиологические риски и соответствуют стандартам РФ и Республики Беларусь, несмотря на обнаружение кадмия и мышьяка в образцах.