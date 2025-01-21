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Петербургский дневник

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Гроссмейстер Павел Анисимов провел сеанс одновременной игры для юных петербуржцев

Гроссмейстер Павел Анисимов провел сеанс одновременной игры для юных петербуржцев

Антон Яковлев одержал победу В шахматном клубе «Чессменский» в Санкт-Петербурге прошел сеанс одновременной игры, в котором приняли участие 17 юных шахматистов в возрасте от 10 до 16 лет, включая участников детского первенства России, которое пройдет в Сочи в конце января — начале февраля.

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