Несколько улиц частично перекроют из-за марафона в Алматы

Марафон состоится в воскресенье, первого октября, передает inAlmaty.kz. Как сообщили организаторы мероприятия, 1 октября в южной столице состоится двенадцатый по счету Алматы марафон – самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии.
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