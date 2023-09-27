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Несколько улиц частично перекроют из-за марафона в Алматы

Несколько улиц частично перекроют из-за марафона в Алматы

Марафон состоится в воскресенье, первого октября, передает inAlmaty.kz. Как сообщили организаторы мероприятия, 1 октября в южной столице состоится двенадцатый по счету Алматы марафон – самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии.

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