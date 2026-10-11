Эксперт Вирунхапхон высказался о решении Трампа о снятии санкций с дизеля

Вирунхапхон высказал свое мнение о решении Трампа снять санкции с дизеля из России.Частичное снятие санкций США с поставок дизельного топлива из России означает возвращение Дональда Трампа к концепции «Америка прежде всего».
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