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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «Штайнер хочет предотвратить переход Мика в «Ф-1», создается ощущение»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не согласился с экс-руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером, который заявил, что не подписал бы его племянника Мика на месте «Альпин».

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