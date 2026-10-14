Похоже, никакие страшные сводки ничему особо не учат любителей порадовать несовершеннолетнее чадо мототехникой, до которой «несмышленыш» еще, по всем правилам, не дорос.
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