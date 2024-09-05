Путин назвал решение проблем городов Дальнего Востока

Мастер-планирование поможет сбалансировать в облик дальневосточных городов. Решение проблем в сфере урбанистики на Дальнем Востоке назвал президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), трансляция доступна на .
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