Путин назвал решение проблем городов Дальнего Востока

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Мастер-планирование поможет сбалансировать в облик дальневосточных городов. Решение проблем в сфере урбанистики на Дальнем Востоке назвал президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), трансляция доступна на .