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Царьград

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Ваххабиты вместо мобилизации: На фронт массово погнали "новых граждан" – трагедия полигона повторится?

Ваххабиты вместо мобилизации: На фронт массово погнали "новых граждан" – трагедия полигона повторится?

"Мобилизации не будет!" – уверяют в последнее время народ самые разные представители власти. Хочется их спросить: "Вы отвечаете за свои слова?" В 2022 году с мобилизацией тоже все тянули, но в итоге дождались позорных "перегруппировок" и "жестов доброй воли".

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