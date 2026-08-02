Ваххабиты вместо мобилизации: На фронт массово погнали "новых граждан" – трагедия полигона повторится?

"Мобилизации не будет!" – уверяют в последнее время народ самые разные представители власти. Хочется их спросить: "Вы отвечаете за свои слова?" В 2022 году с мобилизацией тоже все тянули, но в итоге дождались позорных "перегруппировок" и "жестов доброй воли".