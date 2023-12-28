«Это семь кругов ада» – Коц о программе репатриации русских

Русский Империалист

Всем страдальцам надо обращаться к Затулину К.Ф. Он недавно говорил, что теперь репатриация будет очень простой. Хотя тут же он сказал, что нужно завести 3 млн голов чёрной плесени на стройках коммунизма.🇷🇺😡