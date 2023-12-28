Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Это семь кругов ада» – Коц о программе репатриации русских

«Это семь кругов ада» – Коц о программе репатриации русских

Политнавигатор Российский «большой бизнес» создал ситуацию, когда русские люди не могут вернуться на историческую Родину, а вместо них для работы завозятся толпы мигрантов.

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Комментарии
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Русский Империалист
Всем страдальцам надо обращаться к Затулину К.Ф. Он недавно говорил, что теперь репатриация будет очень простой. Хотя тут же он сказал, что нужно завести 3 млн голов чёрной плесени на стройках коммунизма.🇷🇺😡
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5 час.
vladimir vedenkin
&quot;Российский «большой бизнес» создал ситуацию&quot; - если так, то не в первый этот &quot;российский большой...&quot; выступает в качестве вредителя... СМЕРШ/ОПРИЧНИНА жизненно необходима стране.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Никаких проблем. Покупаете таджикское гражданство и приезжаете в Россию.
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1 час.

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