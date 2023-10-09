США затевают войну на Ближнем Востоке, пытаясь втянуть Иран. WSJ кинула пробный шар

Американское издание Wall Street Journal пишет, что Иран помог ХАМАС подготовить атаку на Израиль. По всей видимости, СМИ потихоньку проверяет, как сработает повестка втягивания Ирана в конфликт - так сказать, кидает "пробный шар".
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