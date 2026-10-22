Весь любопытную видеозапись из 90-х нашли пользователи Сети. Там первый президент Украины и ведущий Любимов напрямую обсуждают сценарий военного вторжения Украины в составе НАТО в Россию в 2025 году, под предлогом – жить хорошо хочется.
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