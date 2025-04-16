Французский евродепутат указал на попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом

В резолюции Европарламента, посвященной окончанию Второй мировой войны, скорее всего, будет подчеркнута роль США и европейских союзников в освобождении Европы, рассказал «Известиям» французский евродепутат Тьерри Мариани.
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