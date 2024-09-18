Строительство газопровода высокого давления завершили в ТиНАО

В Троицком административном округе Москвы завершено строительство газопровода высокого давления. Он проложен по территории районов Вороново и Краснопахорский, общая протяженность составляет более 46 километров.
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