«Никогда еще не играл за такую команду». «Финикс» одержал 14-ю победу подряд

«Финикс» в среду обыграл «Кливленд» со счетом 120:115, одержав 14-ю победу подряд. «Санз» последний раз проигрывали 27 октября («Сакраменто»), когда Харрисон Барнс реализовал победный бросок под сирену.
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