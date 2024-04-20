В Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Один из объектов инфраструктуры в контролируемом ВСУ городе Запорожье получил повреждения в результате российского удара, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.
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