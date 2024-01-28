29 января в Рязанской области ожидается похолодание до -8 градусов

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Преимущественно осадков не будет. Ветер обещают переменный: днём юго-западных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, а ночью переменный от 2 до 7 метров в секунду.
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