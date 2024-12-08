WP: Трамп, Макрон и Зеленский обсудили следующие шаги по Украине

Встреча избранного президента США Дональда Трампа, главы Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского стала подготовкой к будущим шагам по ситуации на Украине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на оставшегося анонимным западного чиновника.
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