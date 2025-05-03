«Клиническая картина»: в ГД ответили на слова Трампа о роли США в войнах

Слова лидера Белого дома Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах говорят о наличии у него некоего диагноза, заявил NEWS.
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