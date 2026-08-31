Электромобили и гибриды займут четверть выпуска к 2035 году

Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года, согласно которой в целевом сценарии отрасль должна выйти на выпуск 2,8 млн транспортных средств ежегодно, а доля отечественной продукции на внутреннем рынке новой техники должна достичь 80%.