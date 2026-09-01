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Царьград

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F6 разоблачила схему мошенничества с фейковыми сборами на СВО

F6 разоблачила схему мошенничества с фейковыми сборами на СВО

Мошенники обманывают русских, создавая фальшивые сайты благотворительных сборов для детей и участников СВО.

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