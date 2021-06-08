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«Динамо» интересуется центральным защитником «Вероны» Гюнтером

«Динамо» продолжает искать нового центрального защитника. Приоритетной целью москвичей остается Диего Годин из «Кальяри», но пока уругвайца не убедило предложение «Динамо».

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