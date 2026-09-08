1001 ночь / Binbir Gece турецкий сериал 2006

Название сериала: 1001 ночь Оригинальное название: Binbir Gece / Страна: Турция Жанр: драма Год: 2006 Всего серий: 90 Всего сезонов: 3 Качество: WEB-DLRip Перевод: Дублированный Актеры: Халит Эргенч;Бергюзар Корель;Тарду Флордун;Джейда Дювенджи;Томрис Инджер;Метин Чекмез;Эргюн Демир;Йонджа Джевхер;Айтач Озтуна;Мераль Четинкая Режисеры: Кудрет Сабанджи Продюсеры: Эрол Авджи Рейтинг КиноПоиска: 7.
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