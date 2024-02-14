Студент решил летать на пары на самолете ради экономии на арендной плате

Студент из Канады решил летать на пары на самолете ради экономии на арендной плате. Житель Калгари Тим Чен рассказал, что учится в Университете Британской Колумбии в Ванкувере и два раза в неделю летает туда на занятия.
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