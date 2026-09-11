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Anchorage Digital открывает институциональный доступ к стейблкоину fUSD от Frgmnt

Anchorage Digital открывает институциональный доступ к стейблкоину fUSD от Frgmnt

Anchorage Digital заключила партнерское соглашение с протоколом стейблкоинов Frgmnt, чтобы предоставить институциональным клиентам доступ к токенам fUSD и sfUSD через свою кастодиальную платформу.

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