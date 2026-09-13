Алексей Попов: Для Рассела чемпионат закончен

Алексей Попов: Для Рассела чемпионат законченLAT Images / MercedesБританский гонщик Mercedes Джордж Рассел лишился последних шансов на чемпионский титул в сезоне-2026, считает российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов.
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