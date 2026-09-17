Дипфейки против бизнеса: когда поддельный голос директора становится уголовным преступлением

Ольга Поликашина - Адвокат, член Экспертного совета Адвокатской палаты Московской области, доцент кафедры права ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», секретарь Балашихинского отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук.
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