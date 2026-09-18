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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья о «Барселоне»: «Я был бы рад продлить контракт и завершить здесь карьеру. Судя по началу сезона, у меня в запасе еще несколько лет»

Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о продлении контракта с клубом. На прошлой неделе спортивный директор каталонцев Деку заявил: «Мы обязательно обсудим это с ним».

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