Аварийно-спасательный комплекс и пожарная автоцистерна: в России построили спецтехнику на шасси JAC

«Джак Автомобиль» сотрудничает с заводом «Приоритет» с 2024 года. За это время партнеры вывели на рынок семь модификаций пожарных машин на шасси JAC N120 и JAC N200.
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