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Кросби о 3:4 с «Ванкувером»: «Нельзя делать одну ошибку за другой. Когда мы ошибаемся, должно быть осознание, что после этого нужно провести хорошую смену, вернуть импульс»

«Пингвинс» проиграли 5-й матч подряд. Клуб вел 2:0 в начале второго периода игры с «Ванкувером», но «Кэнакс» сравняли счет, забив 2 гола за 43 секунды.

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