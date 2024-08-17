«Казенный парк». Крымское пространство будет оформлено в стиле русских народных сказок

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство территории в районе вокзальное шоссе «Казенный парк» Керчи, за которую было отдано наибольшее количество (16 134) голосов жителей в 2023 году в ходе Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий.