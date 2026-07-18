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В ДНР сегодня из-за атак БПЛА 2 человека погибли, ещё 1 человек пострадал

В ДНР сегодня из-за атак БПЛА 2 человека погибли, ещё 1 человек пострадал В посёлке Новолуганское в Дебальцево в результате атаки на жилой дом погибла женщина 1972 года рождения.

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