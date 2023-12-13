Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах для защиты от вирусов. Столичное ведомство также рекомендовало сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
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