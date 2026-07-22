Назван фаворит чемпионата Европы 2028 года по футболу

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Букмекеры назвали фаворита чемпионата Европы 2028 года по футболу. Об этом сообщает Sports. Испания считается фаворитом сразу в трех следующих крупных турнирах — Лиге наций-2026/2027 (коэффициент 4,00), Евро-2028 (5,00) и чемпионате мира-2030 (5,00).