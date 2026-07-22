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Назван фаворит чемпионата Европы 2028 года по футболу

Назван фаворит чемпионата Европы 2028 года по футболу

Букмекеры назвали фаворита чемпионата Европы 2028 года по футболу. Об этом сообщает Sports. Испания считается фаворитом сразу в трех следующих крупных турнирах — Лиге наций-2026/2027 (коэффициент 4,00), Евро-2028 (5,00) и чемпионате мира-2030 (5,00).

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