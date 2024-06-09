Позорище на всю страну. Как завершается ПМЭФ-2024, который россияне прозвали "пиром во время чумы"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Олег Самойлов
Да ладно, заводы построили! Это есть ТАКАЯ МЕЛОЧЬ по сравнению с тем,  что придумали ВАКЦИНУ для ЛЕЧЕНИЯ РАКА!  Вот это есть ДА!!!
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24 мин.
Олег Самойлов
Что, на собственном опыте вещаете?
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23 мин.
Александр Секретенко
Хватит скулить, охать и ахать. Это представительские расходы на уровне государства. Такими мероприятиями мы показываем всему миру, что мы не сломлены и у нас все в порядке, не смотря на СВО, санкции и т.д. Надо обрастать дружественными странами. Эти затраты окупятся в разы. И не только деньгами. Смотрите шире на вещи.
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9 мин.

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