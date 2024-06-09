Позорище на всю страну. Как завершается ПМЭФ-2024, который россияне прозвали "пиром во время чумы"

Да ладно, заводы построили! Это есть ТАКАЯ МЕЛОЧЬ по сравнению с тем, что придумали ВАКЦИНУ для ЛЕЧЕНИЯ РАКА! Вот это есть ДА!!!

Александр Секретенко

Хватит скулить, охать и ахать. Это представительские расходы на уровне государства. Такими мероприятиями мы показываем всему миру, что мы не сломлены и у нас все в порядке, не смотря на СВО, санкции и т.д. Надо обрастать дружественными странами. Эти затраты окупятся в разы. И не только деньгами. Смотрите шире на вещи.