Интересная жизнь с Vera Star Вчера, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин говорил, в том числе и о развитии российской экономики в условиях специальной операции.
Позорище на всю страну. Как завершается ПМЭФ-2024, который россияне прозвали "пиром во время чумы"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Да ладно, заводы построили! Это есть ТАКАЯ МЕЛОЧЬ по сравнению с тем, что придумали ВАКЦИНУ для ЛЕЧЕНИЯ РАКА! Вот это есть ДА!!!
Ответить
24 мин.
Олег Самойлов
Что, на собственном опыте вещаете?
Ответить
23 мин.
Александр Секретенко
Хватит скулить, охать и ахать. Это представительские расходы на уровне государства. Такими мероприятиями мы показываем всему миру, что мы не сломлены и у нас все в порядке, не смотря на СВО, санкции и т.д. Надо обрастать дружественными странами. Эти затраты окупятся в разы. И не только деньгами. Смотрите шире на вещи.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии