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Опасную для здоровья минералку обнаружили на прилавках

Опасную для здоровья минералку обнаружили на прилавках

Минеральной водой производства Армении, предположительно, отравился потребитель. В продаже обнаружили потенциально опасную минеральную природную лечебно-столовую питьевую газированную воду «Джермук», расфасованную в стеклянную тару объемом 0,5 литра.

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