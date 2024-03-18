Опасную для здоровья минералку обнаружили на прилавках

Минеральной водой производства Армении, предположительно, отравился потребитель. В продаже обнаружили потенциально опасную минеральную природную лечебно-столовую питьевую газированную воду «Джермук», расфасованную в стеклянную тару объемом 0,5 литра.
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