Бюрократия не даёт защитить российские НПЗ от украинских дронов. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы России зачастую наносят ущерб, потому что, хотя возможность защиты объектов от террора существует, но не воплощается из-за ряда бюрократических сложностей.