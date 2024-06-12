Роналду стал рекордсменом по числу матчей на высшем уровне

Global Look Press/Mutsu Kawamori/AFLO Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал обладателем мирового рекорда по числу сыгранных матчей на высшем уровне, сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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