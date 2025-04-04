Цена российской нефти упала ниже минимальной для бюджета

Средний уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, в марте упал до 58,99 доллара за баррель, что стало минимумом с июня 2023 года и первым с того же момента падением ниже 60 долларов.
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