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Цена российской нефти упала ниже минимальной для бюджета

Цена российской нефти упала ниже минимальной для бюджета

Средний уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, в марте упал до 58,99 доллара за баррель, что стало минимумом с июня 2023 года и первым с того же момента падением ниже 60 долларов.

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