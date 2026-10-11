Костомаров надеется, что CAS удовлетворит апелляцию Жулина

Олимпийский чемпион Роман Костомаров надеется, что CAS удовлетворит апелляцию тренера по фигурному катанию Александра Жулина на решение ISU не выдавать ему нейтральный статус.
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