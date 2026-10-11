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Костомаров надеется, что CAS удовлетворит апелляцию Жулина

Костомаров надеется, что CAS удовлетворит апелляцию Жулина

Олимпийский чемпион Роман Костомаров надеется, что CAS удовлетворит апелляцию тренера по фигурному катанию Александра Жулина на решение ISU не выдавать ему нейтральный статус.

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