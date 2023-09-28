ФАС взялся за АЗС: что будет с ценами на бензин?

Сергей Иовенко

А в этом и есть вся суть торгашей, содрать бабки а остальное всё по боку. И для этого поменяли понимание определения инфляции под свою идеологию хапуг, если раньше суть этого явления определялось конкретным превышением денежной массы над товарным(яркий пример конец 90х годов), то сейчас выдумали какое то мифическое повышение цен в будущем, не привязанным к товарной массе и тупо повышают цены независимо ни от чего, ссылаясь на эту якобы инфляцию. А самая фишка, заходишь в магазин утречком, бутылочка масла стоит 100 рубчиков, ну забыл купить, всякое бывает, спохватился понёсся после обеда купить пропущенный продукт, а там цена стоит уже 150, та же самая бутылка, даже своего местоположения не поменяла. Спрашиваю, как же так, купили за 80, накрутили своё, продавали за 100, и тут этот же товар начинаете продавать за 150. И тут возникает протяжное священное слово, ну это же инфляя..ция. Хотя этот товар они должны были продать по той цене, за которую он приобретался на момент закупки, плюс свои накрутки, независимо от того сколько он находился на ихнем складе.