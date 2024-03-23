Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Цена теракта для организаторов - всего 250 килорублей

Террорист рассказывает кто и как их нанялhttps://chervonec-001.livejournal.com/4470013.html?utm_refer.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
На опубликованном видео террорист говорит, что жил в хостеле с другими мигрантами из Таджикистана, долго не мог устроиться на работу. А потом в телеграме написал некий куратор и предложил убить людей за деньги. Машину купили у его неких родственников. Есть ли ещё какие-то сомнения, что эти &quot;ценные специалисты&quot;, приехав в Россию и не найдя работу, за деньги пойдут убивать. И им неважно, кто заплатит за ЭТУ &quot;работу&quot;. И сколько их ещё в России, не нашедших и нашедших работу, готовых убивать россиян за деньги, а кто-то за деньги и по убеждениям, или только по убеждениям?
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1 д.
Андрей
таджиков вон ВСЕХ!
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1 д.

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