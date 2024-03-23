Цена теракта для организаторов - всего 250 килорублей

НП

Наталья Павлова

На опубликованном видео террорист говорит, что жил в хостеле с другими мигрантами из Таджикистана, долго не мог устроиться на работу. А потом в телеграме написал некий куратор и предложил убить людей за деньги. Машину купили у его неких родственников. Есть ли ещё какие-то сомнения, что эти "ценные специалисты", приехав в Россию и не найдя работу, за деньги пойдут убивать. И им неважно, кто заплатит за ЭТУ "работу". И сколько их ещё в России, не нашедших и нашедших работу, готовых убивать россиян за деньги, а кто-то за деньги и по убеждениям, или только по убеждениям?