В Киеве зафиксированы повреждения энергообъектов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.В своём Telegram‑канале градоначальник сообщил, что в столице повреждены сразу несколько энергетических объектов, однако никаких дополнительных деталей произошедшего не раскрыл.