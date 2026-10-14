В Киеве зафиксированы повреждения энергообъектов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.В своём Telegram‑канале градоначальник сообщил, что в столице повреждены сразу несколько энергетических объектов, однако никаких дополнительных деталей произошедшего не раскрыл.
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