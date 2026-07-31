TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

MORNING ORB + SUPPLY & DEMAND +LIQUIDITY SWEEP

MORNING ORB + SUPPLY & DEMAND +LIQUIDITY SWEEP

MORNING ORB + SUPPLY & DEMAND +LIQUIDITY SWEEP Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! anyihilation MNQ1! End of the month bullish trend reversal I didn't fomo into buys yesterday was too scared, But today buys were just a continuation so I felt safe taking longs at market opening went for my 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии