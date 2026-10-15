Пересадка головы на другое тело позволит человеку жить вечно. Об этом РИА Новости рассказал профессор, директор отделения ортопедии Второй аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины Сяопин Рэн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Судебный поворот ...
- «Домик 650 квадра...
- Лерчек простили н...
Есть способ жить вечно! Ну или почти...
Этот способ нам подсказала медуза. Она живет вечно потому, что начисто лишена мозга!
Не думайте ни о чем. Не переживайте. Руководствуйтесь самыми простейшими инстинктами: Пожрать, поспать...
И тогда вы проживете очень долгую жизнь!
Ну, а то, что вас никто не вспомнит после того, как ваша долгая жизнь все- таки закончится- так это мелочи жизни.