МК: Хаматова устроила день скорби по жертвам в рядах ВСУ

Анфиса Иванова

Ну и что с того, что она написала всего-навсего " «Полтава», — коротко написала она на черном фоне " Здесь смыслов толмачить ее это слово несколько... Медведев подумал так... а мне кажется, что она как раз с чувством полного удовлетворения обозначила ПОЛТАВСКИЙ ТРАУР!