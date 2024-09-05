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МК: Хаматова устроила день скорби по жертвам в рядах ВСУ

МК: Хаматова устроила день скорби по жертвам в рядах ВСУ

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России, в своих социальных сетях выразила соболезнования жертвам, погибших в результате боевых действий на Украине.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ну и что с того, что она написала всего-навсего &quot; «Полтава», — коротко написала она на черном фоне &quot;  Здесь смыслов толмачить ее это слово несколько... Медведев подумал так... а мне кажется, что она как раз с чувством полного удовлетворения обозначила ПОЛТАВСКИЙ ТРАУР!
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