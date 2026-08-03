Юшков: Венгрия увеличит импорт электричества из-за остановки "Пакша"

Аналитик Игорь Юшков заявил, что остановка АЭС "Пакш" в Венгрии из-за низкого уровня Дуная приведет к росту потребления электроэнергии, что вынудит ее использовать ресурсы соседей, усугубляя энергетический дефицит в регионе.
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